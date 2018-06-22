Англия – чемпион мира, – BBC выпустило забавное видео

Издание BBC опубликовало видеоролик, в котором Англия якобы победила на чемпионате мира-2018.

Национальный телеканал Британии уверен в победе сборной Англии, и в честь этого опубликовал видеоролик с празднованием победы на мундиале.

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На видео изображено удивление Гарри Линекера и Алана Ширера, Англия наконец переиграла Германию в серии пенальти, Саутгейт тактически переиграл Мартинеса, Триппьер посрамил Месси, пустив тому мяч между ног, лицо Стерлинга появилось на 10-фунтовых банкнотах.

Стоит отметить, что Англия еще не сыграла ни одного матча на ЧМ-2018, первый поединок состоится сегодня против Туниса.