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Англия – чемпион мира, – BBC выпустило забавное видео

18 июня 14:14 105 Читати українською
Англия – чемпион мира, – BBC выпустило забавное видео
Харри Кейн / Фото AFP

Издание BBC опубликовало видеоролик, в котором Англия якобы победила на чемпионате мира-2018.

Национальный телеканал Британии уверен в победе сборной Англии, и в честь этого опубликовал видеоролик с празднованием победы на мундиале.

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На видео изображено удивление Гарри Линекера и Алана Ширера, Англия наконец переиграла Германию в серии пенальти, Саутгейт тактически переиграл Мартинеса, Триппьер посрамил Месси, пустив тому мяч между ног, лицо Стерлинга появилось на 10-фунтовых банкнотах.

Стоит отметить, что Англия еще не сыграла ни одного матча на ЧМ-2018, первый поединок состоится сегодня против Туниса.

ЧМ-2018 1 тур

Тунис - Англия: Понедельник 18 июня 2018

Тунис
Матч окончен
1 : 2
Англия
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Теги
ЧМ 2018 Англия Англия Чемпионат мира-2018 Тунис - Англия Гари Линекер Алан Ширер
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