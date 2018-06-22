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Англія – чемпіон світу, – BBC випустило жартівливе відео

18 червня 14:14 682 Читать на русском
Англія – чемпіон світу, – BBC випустило жартівливе відео
Харрі Кейн / Фото AFP

Видання BBC опублікувало відеоролик, у якому Англія нібито перемогла на чемпіонаті світу-2018.

Національний мовник Британії впевнений в перемозі збірної Англії, і в честь цього опублікував відеоролик з святкуванням перемоги на Мундіалі.

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На відео зображено здивування Ґарі Лінекера та Алана Ширера, Англія нарешті переграла Німеччину в серії пенальті, Саутгейт тактично переграв Мартінеса, Тріпп'єр осоромив Мессі, пустивши тому м'яч поміж ніг, обличчя Стерлінга з'явилось на 10-фунтових банкнотах.

Варто відзначити, що Англія ще не зіграла жодного матчу на ЧС-2018, перший поєдинок відбудеться сьогодні проти Тунісу.

ЧС-2018 1 тур

Туніс - Англія: Понеділок 18 червня 2018

Туніс
Матч завершено
1 : 2
Англія
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Теги
ЧС 2018 Англія Англія Чемпіонат світу-2018 Туніс - Англія Гарі Лінекер Алан Ширер
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