Англія – чемпіон світу, – BBC випустило жартівливе відео

Видання BBC опублікувало відеоролик, у якому Англія нібито перемогла на чемпіонаті світу-2018.

Національний мовник Британії впевнений в перемозі збірної Англії, і в честь цього опублікував відеоролик з святкуванням перемоги на Мундіалі.

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На відео зображено здивування Ґарі Лінекера та Алана Ширера, Англія нарешті переграла Німеччину в серії пенальті, Саутгейт тактично переграв Мартінеса, Тріпп'єр осоромив Мессі, пустивши тому м'яч поміж ніг, обличчя Стерлінга з'явилось на 10-фунтових банкнотах.

Варто відзначити, що Англія ще не зіграла жодного матчу на ЧС-2018, перший поєдинок відбудеться сьогодні проти Тунісу.