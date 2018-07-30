Андерлехт выставил на трансфер Теодорчика, – СМИ

Бельгийский Андерлехт, похоже, хочет продать экс-футболиста Динамо Лукаша Теодорчика.

Руководство Андерлехта готово продать польского нападающего клуба Лукаша Теодорчик уже во время этого трансферного окна, сообщает Nowinkitransferowe, ссылаясь на бельгийские СМИ.

Клуб хочет избавиться поляка, чтобы уменьшить нагрузку на бюджет Андерлехта.

Интер и Рома поспорят за Теодорчика

В прошлом сезоне бельгийского чемпионата Теодорчик сыграл 40 поединков, в которых забил 15 голов.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7.5 млн евро.

Добавим, что Андерлехт требует за Теодорчика 20 млн евро и ждет официальных предложений от всех заинтересованных клубов.

К слову, 27-летним футболистом интересуется Бордо, Нант, турецкий Галатасарай и итальянские Рома и Интер.

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