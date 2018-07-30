Андерлехт виставив на трансфер Теодорчика, – ЗМІ

Бельгійський Андерлехт, схоже, хоче продати екс-футболіста Динамо Лукаша Теодорчика.

Керівництво Андерлехта готове продати польського нападника клубу Лукаша Теодорчика вже під час цього трансферного вікна, повідомляє Nowinkitransferowe, посилаючись на бельгійські ЗМІ.

Клуб хоче позбутись поляка, щоб зменшити навантаження на бюджет Андерлехта.

Інтер і Рома посперечаються за Теодорчика

У минулому сезоні бельгійського чемпіонату Теодорчик зіграв 40 поєдинків, в яких забив 15 голів.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює футболіста у 7.5 млн євро.

Додамо, що Андерлехт вимагає за Теодорчика 20 мільйонів євро і чекає офіційних пропозицій від усіх зацікавлених клубів.

До слова, 27-річним футболістом цікавиться Бордо, Нант, турецький Галатасарай та італійські Рома і Інтер.

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