Андерлехт согласовал трансфер Факундо Феррейры, – СМИ

Нападающий Бенфики Факундо Феррейра вскоре перейдет в Андерлехт.

Андерлехт согласовал с Бенфикой переход бывшего нападающего Шахтера Факундо Феррейры. Форвард отправится в чемпионат Бельгии в аренду на полтора года, сообщает Nieuwsblad.be. Заметим, что в Андерлехте выступает бывший хавбек Динамо Евгений Макаренко.

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Экс-футболист Шахтера забил лишь один гол в восьми матчах за Бенфику в этом сезоне. Его контракт с португальской командой рассчитан до июня 2022 года.

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Напомним, аргентинский форвард выступал за Шахтер в течение 2013-2018 годов. В последнем своем сезоне за "горняков" Феррейра стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.