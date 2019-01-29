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Андерлехт узгодив трансфер Факундо Феррейри, – ЗМІ

19:12 50 Читать на русском
Андерлехт узгодив трансфер Факундо Феррейри, – ЗМІ
Факундо Феррейра / Фото ФК Бенфіка

Нападник Бенфіки Факундо Феррейра невдовзі перейде у Андерлехт.

Андерлехт узгодив з Бенфікою перехід колишнього нападника Шахтаря Факундо Феррейри. Форвард відправиться у чемпіонат Бельгії в оренду на півтора року, повідомляє Nieuwsblad.be. Зауважимо, що у Андерлехті виступає колишній хавбек Динамо Євген Макаренко.

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Екс-футболіст Шахтаря забив лише один гол у восьми матчах за Бенфіку в цьому сезоні. Його контракт з португальською командою розрахований до червня 2022 року.

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Нагадаємо, аргентинський форвард виступав за Шахтар впродовж 2013-2018 років. Уостанньому своєму сезоні за "гірників" Феррейра став найкращим бомбардиром чемпіонату України.

Теги
Бенфіка Бенфіка Факундо Феррейра Факундо Феррейра Шахтар Шахтар Андерлехт Андерлехт Бельгія
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