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Швед после потенциального перехода в Селтик может уйти в аренду в Карпаты или Андерлехт

29 января 11:37 318 Читати українською
Швед после потенциального перехода в Селтик может уйти в аренду в Карпаты или Андерлехт
Марьян Швед / ФК Карпаты

Вингер Карпат Марьян Швед имеет 2 варианта с арендой после трансфера в шотландский Селтик.

Украинский вингер Марьян Швед не входит в планы главного тренера Селтика Брендана Роджерса на сезон 2018/19.

"Швед не нужен Роджерсу", – легенда Селтика о потенциальном трансфере таланта Карпат

По информации FootballHub, игрок имеет 2 варианта с арендой – это львовские Карпаты, из которых он и переходит в шотландский клуб, и бельгийский Андерлехт, где уже выступает украинец Евгений Макаренко.

Ранее сообщалось, что Швед прошел медосмотр в Селтике.

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Главное Мир Трансферы Карпаты Карпаты Трансферы чемпионата Украины Селтик Селтик Марьян Швед Марьян Швед Андерлехт Андерлехт
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