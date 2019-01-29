Швед после потенциального перехода в Селтик может уйти в аренду в Карпаты или Андерлехт

Вингер Карпат Марьян Швед имеет 2 варианта с арендой после трансфера в шотландский Селтик.

Украинский вингер Марьян Швед не входит в планы главного тренера Селтика Брендана Роджерса на сезон 2018/19.

"Швед не нужен Роджерсу", – легенда Селтика о потенциальном трансфере таланта Карпат

По информации FootballHub, игрок имеет 2 варианта с арендой – это львовские Карпаты, из которых он и переходит в шотландский клуб, и бельгийский Андерлехт, где уже выступает украинец Евгений Макаренко.

Ранее сообщалось, что Швед прошел медосмотр в Селтике.