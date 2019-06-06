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Андерлехт не выгонял Макаренко – агент футболиста опроверг слухи

6 июня 23:42 40 Читати українською
Андерлехт не выгонял Макаренко – агент футболиста опроверг слухи
Евгений Макаренко / Андерлехт

Агент Евгения Макаренко Сергей Серебренников прокомментировал информацию о том, что бельгийский клуб указал на дверь украинцу.

"Андерлехт выгнал Макаренко? Это чья-то шутка! У него еще три года контракта с клубом, и Макаренко остается в Андерлехте", – цитирует Серебренникова FootballHub.

Андерлехт порекомендовал Макаренко искать новый клуб

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что бельгийский клуб посоветовал Евгению Макаренко начинать искать себе новый клуб.

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В прошлом сезоне чемпионата Бельгии Макаренко провел 15 матчей, в которых отметился двумя ассист, а его команда заняла 6-ю строчку турнирной таблицы.

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Теги
Украинцы за рубежом Сергей Серебренников Евгений Макаренко Евгений Макаренко Андерлехт Андерлехт Бельгия
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