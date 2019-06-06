Гордиенко стал игроком молдавского Шерифа

Экс-игрок Зари Артем Гордиенко стал футболистом Шерифа из Молдовы.

Украинский хавбек Артем Гордиенко подписал контракт с молдавским грандом – Шерифом, сообщает официальный сайт клуба. Детали сделки не разглашаются.

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Напомним, бывшим клубом Гордиенко является луганская Заря, которую хавбек покинул со скандалом. Зимой этого года футболист отказался подписывать новый контракт с луганчанами и был отправлен в дубль.

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К слову, в составе Шерифа выступает и другой украинский футболисты – Андрей Близниченко. После 12 туров команда украинцев занимает первое место в чемпионате Молдовы, опережая ближайшего соперника на 8 очков.