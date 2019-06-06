toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
УКРАИНА - СЕРБИЯ НИДЕРЛАНДЫ - АНГЛИЯ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ТРАНСФЕРЫ

Андерлехт порекомендовал Макаренко искать новый клуб

16:12 95 Читати українською
Андерлехт порекомендовал Макаренко искать новый клуб
Евгений Макаренко / Фото ФК Андерлехт

Вероятно, украинский защитник Евгений Макаренко покинет бельгийский гранд.

Андерлехт активно уменьшает количество персонала, тренеського штаба и игроков клуба из-за неудовлетворительных результатов команды в прошлом сезоне, сообщает Оnties.

Макаренко может летом перейти в АЕК, где играет Чигринский

Под "сокращение" также попадает и Евгений Макаренко. Клуб порекомендовал украинцу и еще многим игрокам заняться поиском нового места работы.

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии Макаренко провел 15 матчей, в которых отметился двумя ассистами, а его команда заняла 6-ю строчку турнирной таблицы.

Наші за кордоном. Неперевершений Олійник, драма Коркішка, стабільність Есеоли, джокер Білоног

blog_ava
Умер Борис Деркач – экс-игрок Динамо, который шокировал своей биографией
12:16
826
Теги
Андерлехт Андерлехт Бельгия Украинцы за рубежом Евгений Макаренко Евгений Макаренко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
32
мин
Нидерланды
21:45
Англия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук