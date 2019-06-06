Андерлехт порекомендовал Макаренко искать новый клуб

Вероятно, украинский защитник Евгений Макаренко покинет бельгийский гранд.

Андерлехт активно уменьшает количество персонала, тренеського штаба и игроков клуба из-за неудовлетворительных результатов команды в прошлом сезоне, сообщает Оnties.

Макаренко может летом перейти в АЕК, где играет Чигринский

Под "сокращение" также попадает и Евгений Макаренко. Клуб порекомендовал украинцу и еще многим игрокам заняться поиском нового места работы.

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии Макаренко провел 15 матчей, в которых отметился двумя ассистами, а его команда заняла 6-ю строчку турнирной таблицы.

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