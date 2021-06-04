Назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера приведет к еще одному возвращению в Реал.

Итальянский специалист хочет видеть в своем штабе Антонио Пинтуса. Последний уже сказал Антонио Конте, с которым ранее сотрудничал, что присоединится к Анчелотти, сообщает Marca.

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Отмечается, что Пинтус заменит Грегори Дюпона на посту тренера по физической подготовке. Благодаря его возвращению руководство Реала рассчитывает исправить ситуацию с мышечными травмами, которые преследовали команду на протяжении всего сезона. Суммарно игроки мадридцев получили 59 повреждений

К слову, Антонио Пинтус уже работал Реале с 2016 по 2019 год. В течение последних двух сезонов он был членом тренерского штаба Антонио Конте в миланском Интере и помог построить чемпионскую команду.

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