Карло Анчелотти был не первым выбором руководства Реала во время поисков нового главного тренера.

После ухода Зинедина Зидана Реал начал искать нового главного тренера. По информации The Telegraph, Жозе Моуринью был одним из первых, к кому обращался мадридский клуб.

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Португалец, который недавно подписал контракт с Ромой, не проявил должной заинтересованности и ответил, что возвращение в Мадрид не входит в его планы. Моуринью с энтузиазмом относится к вызовам в Роме, тем более что владелец клуба Дэн Фридкин лично хотел видеть Жозе в команде.

Отмечается, что после беседы с Моуринью Реал сосредоточил внимание на Карло Анчелотти и быстро закрыл вопрос. Мадридцам даже не пришлось выплачивать Эвертону какую-либо компенсацию.

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