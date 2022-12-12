"Селесао" могут получить звездного наставника, но придется немного подождать.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии, сообщает UOL.

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По информации бразильского журналиста Бруно Андраде, переговоры с 63-летним специалистом местная федерация футбола начала еще в октябре. Анчелотти проинформировал представителей сборной, что готов возглавить пентакампеонов при двух условиях: должность должна быть вакантной и он сможет приступить к работе только летом 2023 года, ведь хочет закончить текущий сезон в Мадриде.

Напомним, контракт Анчелотти с Реалом действует до 30 июня 2024 года, так что бразильцам придется выплатить "сливочным" компенсацию, а на весенние товарищеские матчи пригласить временного тренера.

К слову, Тите, возглавлявший "селесао" с июня 2016 года, покинул команду после вылета бразильцев от Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022.

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