Головний тренер Реала Карло Анчелотті готовий очолити збірну Бразилії, повідомляє UOL.

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За інформацією бразильського журналіста Бруно Андраде, перемовини з 63-річним фахівцем місцева федерація футболу розпочала ще у жовтні. Анчелотті проінформував представників збірної, що готовий очолити пентакампеонів за двох умов: посада має бути вакантною і він зможе приступити до роботи лише влітку 2023 року, адже хоче закінчити поточний сезон у Мадриді.

Нагадаємо, контракт Анчелотті з Реалом чинний до 30 червня 2024 року, тож бразильцям доведеться виплатити "вершковим" компенсацію, а на весняні товариські матчі запросити тимчасового тренера.

До слова, Тіте, який очолював "селесао" з червня 2016 року, покинув команду після вильоту бразильців від Хорватії у чвертьфіналі ЧС-2022.

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