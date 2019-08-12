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Анчелотти провел телефонный разговор с Икарди касательно перехода в Наполи

18:44 36 Читати українською
Анчелотти провел телефонный разговор с Икарди касательно перехода в Наполи
Мауро Икарди / ФК Интер

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти хотел бы видеть в своем составе нападающего Интера Мауро Икарди.

Карло Анчелотти позвонил форварду Интера Мауро Икарди с предложением присоединиться к Наполи, сообщает Corrierre dello Sport.

Лукаку дебютировал за Интер, забив 4 гола в спарринге

Вице-чемпион Италии стремится усилить атакующую звено, а новый наставник "нерадзурри" Антонио Конте не рассчитывает на скандального аргентинца и уже подписал Ромелу Лукаку.

Ранее сообщалось, что Наполи согласовал переход нападающего ПСВ Ирвинга Лосано.

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