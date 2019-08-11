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Лукаку дебютировал за Интер, забив 4 гола в спарринге

16:31 173 Читати українською
Лукаку дебютировал за Интер, забив 4 гола в спарринге
Ромелу Лукаку / ФК Интер

Ромелу Лукаку провел первый поединок в футболке миланского Интера. Бельгиец записал в свой актив 4 гола, а его команда победила 8:0.

Товарищеский матч

Тнтер – Виртус Бергамо – 8:0

Голы: Лукаку (4), Весино (2), Эспозито (2)

Интер провел товарищеский поединок против представителя Серии D Виртус Бергамо. Сразу 4 гола в активе Ромелу Лукаку, который перешел в Интер из Манчестер Юнайтед. Авторами дублей стали Весино и Эспозито.

Для 26-летнего Лукаку этот матч стал первым в новой команде. Бельгиец играл под 9-м номером.

Отметим, что "нерадзурри" играли преимущественно дублирующим составом, основа вчера провела контрольный поединок против Валенсии (1:1, 7:6 по пенальти).

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