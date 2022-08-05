"Все камбеки, которые мы делали, были достигнуты на нашем стадионе благодаря поддержке трибун. Мы играли против очень сильных команд. Радость и удовольствие, которые вы получаете после таких побед, как в финале Лиги чемпионов, как правило, остаются, заставляя вас чувствовать, что никто никогда не должен занять ваше место. Это достаточно сильная мотивация продолжать побеждать

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Мои игроки будут готовы, они настоящие профессионалы. Мы хотим привезти домой еще один трофей, завоевав его в первом матче сезона. Реал имеет возможность завоевать шесть титулов, и мы намерены бороться за каждый из них!" – цитирует Анчелотти Marca со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

К слову, уже 10 августа у Реала будет иметь возможность завоевать первый из этих шести трофеев. Мадрид сыграет против Айнтрахта в матче за Суперкубок УЕФА.