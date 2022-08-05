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Главный тренер Реала Карло Анчелотти настроен солидно расширить свою коллекцию трофеев.
"Все камбеки, которые мы делали, были достигнуты на нашем стадионе благодаря поддержке трибун. Мы играли против очень сильных команд. Радость и удовольствие, которые вы получаете после таких побед, как в финале Лиги чемпионов, как правило, остаются, заставляя вас чувствовать, что никто никогда не должен занять ваше место. Это достаточно сильная мотивация продолжать побеждать
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Мои игроки будут готовы, они настоящие профессионалы. Мы хотим привезти домой еще один трофей, завоевав его в первом матче сезона. Реал имеет возможность завоевать шесть титулов, и мы намерены бороться за каждый из них!" – цитирует Анчелотти Marca со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
К слову, уже 10 августа у Реала будет иметь возможность завоевать первый из этих шести трофеев. Мадрид сыграет против Айнтрахта в матче за Суперкубок УЕФА.