Поединок за Суперкубок УЕФА в 2022 году будет историческим. Впервые на самом высоком уровне применится новая система определения положения вне игры.

Главным арбитром поединка между Реалом и Айнтрахтом будет англичанин Майкл Оливер, помогать ему будут Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Четвертым арбитром будет Донатас Рушмас, а за VAR будет отвечать Томаш Квятковси, сообщает пресс-служба УЕФА.

На ЧМ-2022 опробуют технологию полуавтоматического определения офсайдов

Именно этим рефери выпала честь опробовать в официальном поединке новую технологию полуавтоматического определения офсайдов. Для системы будут использоваться специальные камеры из-под крыши стадиона, которые смогут отслеживать сразу 29 точек на теле каждого футболиста. Данные будут поступать в комнату VAR, где видеопомощники будут оперативно проверять офсайды старым методом.

Всего было проведено 188 тестирований революционной технологии, в том числе на матчах прошлого сезона Лиги чемпионов, плей-офф женской ЛЧ, а также на разных европейских финалах. Новую систему в кампании 2022/23 внедрят и на всех поединках группового этапа самого престижного евротурнира.

Напомним, Реал и Айнтрахт, триумфаторы Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно, сойдутся в поединке за Суперкубок ровно через неделю – 10 августа. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по Киеву.

Реал провів фінальну репетицію перед Суперкубком УЄФА, впевнено обігравши Ювентус – Лунін спостерігав за Куртуа