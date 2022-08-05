"Усі камбеки, які ми робили, були досягнуті на нашому стадіоні завдяки підтримці трибун. Ми грали проти дуже сильних команд. Радість і задоволення, які ви отримуєте після таких перемог, як у фіналі Ліги чемпіонів, як правило, залишаються, змушуючи вас відчувати, що ніхто ніколи не повинен зайняти ваше місце. Це досить сильна мотивація продовжувати перемагати

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Мої гравці будуть готові, вони справжні професіонали. Ми хочемо привезти додому ще один трофей, завоювавши його у першому матчі сезону. Реал має можливість завоювати шість титулів, і ми маємо намір боротися за кожен з них!" – цитує Анчелотті Marca з посиланням на прес-службу УЄФА.

До слова, вже 10 серпня Реал матиме можливість завоювати перший з цих шести трофеїв. Мадрид зіграє проти Айнтрахта у матчі за Суперкубок УЄФА.