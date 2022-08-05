Анчелотті поставив надамбітне завдання для Луніна і Ко на новий сезон
Головний тренер Реала Карло Анчелотті налаштований солідно розширити свою колекцію трофеїв.
"Усі камбеки, які ми робили, були досягнуті на нашому стадіоні завдяки підтримці трибун. Ми грали проти дуже сильних команд. Радість і задоволення, які ви отримуєте після таких перемог, як у фіналі Ліги чемпіонів, як правило, залишаються, змушуючи вас відчувати, що ніхто ніколи не повинен зайняти ваше місце. Це досить сильна мотивація продовжувати перемагати
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Мої гравці будуть готові, вони справжні професіонали. Ми хочемо привезти додому ще один трофей, завоювавши його у першому матчі сезону. Реал має можливість завоювати шість титулів, і ми маємо намір боротися за кожен з них!" – цитує Анчелотті Marca з посиланням на прес-службу УЄФА.
До слова, вже 10 серпня Реал матиме можливість завоювати перший з цих шести трофеїв. Мадрид зіграє проти Айнтрахта у матчі за Суперкубок УЄФА.