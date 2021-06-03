"Бензема должен забивать 50 голов, а не 30. Винисиус тоже должен быть более результативным. От каждого мы ждем больше мячей. Наши игроки обладают всеми необходимыми качествами. Я рад, что снова буду тренировать Бензема. Он сильно прибавил, берет на себя больше ответственности.

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Есть и молодые ребята с большим будущим. Поэтому нельзя говорить только о трансферах, нужно, чтобы имеющиеся игроки тоже забивали больше. Нужно вернуть атакующую ментальность", – сказал Карло Анчелотти во время пресс-конференции.

Напомним, Анчелотти перешел в Реал из Эвертона, но ранее уже тренировал "сливочных" с 2013-го по 2015 год. После ухода из королевского клуба Карло также возглавлял Баварию и Наполи.

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