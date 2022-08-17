Алькасер нашел клуб на Ближнем Востоке и попытается отобрать чемпионство у Реброва
23:22 - Читати українською
Испанский форвард Пако Алькасер продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ, где тренирует Сергей Ребров и будет играть Ярмоленко.
Пако Алькасер перешел из Вильярреала в Шарджу, сообщает официальный сайт клуба. Форвард уехал в аренду, представитель ОАЭ будет иметь право выкупа.
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Последние сезоны Пако провел в Вильярреале, но из-за травм играл немного. До этого в его карьере были Валенсия, Барселона и роскошный сезон в Борусии Д.
Шарджа – один из лидеров местной лиги. В прошлом чемпионате команда заняла второе место, проиграв чемпионство Аль-Айну Сергея Реброва.
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