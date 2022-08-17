Іспанський форвард Пако Алькасер продовжить кар'єру в чемпіонаті ОАЕ, де тренує Сергій Ребров і гратиме Ярмоленко.

Пако Алькасер перейшов з Вільяреала у Шарджу, повідомляє офіційний сайт клубу. Форвард поїхав у оренду, представник ОАЕ матиме право викупу.

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Останні сезони Пако провів у Вільяреалі, але через травми грав не багато. Перед тим у його кар'єрі були Валенсія, Барселона та розкішний сезон у Борусії Д.

Шарджа – один з лідерів місцевої ліги. У минулому чемпіонаті команда посіла друге місце, програвши чемпіонство Аль-Айну Сергія Реброва.