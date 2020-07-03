Алиев: Сейчас ни одна команда УПЛ и близко не стоит рядом с Шахтером

Бывший полузащитник Динамо Александр Алиев поделился ожиданиями от предстоящего поединка 29-го тура УПЛ киевлян против Шахтера.

"Для начала нужно понимать, в каком составе будет играть донецкая команда. Если получится молодежь – Динамо с ними будет играть еще тяжелее. Думаю, что основной состав будет разбавлен молодежью. А так – сейчас в УПЛ ни одна команда и близко не стоит рядом с Шахтером.

Динамо – Шахтер: Миколенко вернулся в общую группу – в лазарете остался лидер киевлян

Надеюсь, Динамо выигрывает, но из последних игр киевляне не показывают футбол вообще. Такая игра мне не импонирует, не нравится. На футбольное поле выходят игроки, нужно ругать только их. Я не знаю, какой сейчас тренировочный процесс, не знаю, как команда готовится, но раньше при Михайличенко мы становились чемпионами. Команда играла.

Всегда матче Динамо – Шахтер заканчивались или драками, или удалениями. Это топ-матч чемпионата Украины. Надеюсь, в центре внимания будет сама игра, обе команды покажут хороший футбол и выигрывает сильнейший", – рассказал Алиев в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, матч Динамо – Шахтер состоится 4 июля, начало в 19:30. Отметим, что "горняки" досрочно оформили чемпионство, а киевляне борются за второе место.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?