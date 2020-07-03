toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КАРПАТИ ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Алієв: Зараз жодна команда УПЛ і близько не стоїть поряд з Шахтарем

3 липня 13:43 - Читать на русском
Алієв: Зараз жодна команда УПЛ і близько не стоїть поряд з Шахтарем
Олександр Алієв / фото з відкритих джерел

Колишній півзахисник Динамо Олександр Алієв поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку 29-го туру УПЛ киян проти Шахтаря.

 

"Для початку потрібно розуміти, в якому складі буде грати донецька команда. Якщо вийде молодь – Динамо з ними буде грати ще важче. Думаю, що основний склад буде розбавлений молоддю. А так – зараз в УПЛ жодна команда і близько не стоїть поряд з Шахтарем.

Динамо – Шахтар: Миколенко повернувся до загальної групи – в лазареті залишився лідер киян

Сподіваюся, Динамо виграє, але з останніх ігор кияни не показують футбол взагалі. Така гра мені не імпонує, не подобається. На футбольне поле виходять гравці, потрібно лаяти тільки їх. Я не знаю, який зараз тренувальний процес, не знаю, як команда готується, але раніше при Михайличенку ми ставали чемпіонами. Команда грала.

Завжди матчі Динамо – Шахтар закінчувалися або бійками, або вилученнями. Це топ-матч чемпіонату України. Сподіваюся, в центрі уваги буде сама гра, обидві команди покажуть хороший футбол і виграє найсильніший", – розповів Алієв у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, матч Динамо – Шахтар відбудеться 4 липня, початок о 19:30. Зазначимо, що "гірники" достроково оформили чемпіонство, а кияни ведуть запеклу боротьбу за друге місце.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?

blog_ava
Ще в одному українському клубі виявлено коронавірус – матч під загрозою зриву
3 липня
7881
Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Динамо - Шахтар Олексій Олексій Михайличенко Олександр Олександр Алієв
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Грізманн може опинитися в Ювентусі, – Rai
    Італія — 3 лип1616 Грізманн може опинитися в Ювентусі, – Rai
17
год
:
55
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук