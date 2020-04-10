Алиев сдал тест на коронавирус

Экс-полузащитник Динамо Александр Алиев все же решился обратиться к врачу, а не уточнять диагноз через Instagram.

"Сегодня сходил и сдал тест. Сказали ждать результата. Мое самочувствие? Такое... Кашель. Днем температура 36,5, а вечером поднимается до 36,9.

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Мне кажется, мы все уже давно переболели этой болезнью", – цитирует Алиева sport.ua со ссылкой на Instagram Александра.

Напомним, ранее 35-летний экс-хавбек Динамо скептически оценивал угрозу коронавируса, называя пандемию "фейком".

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