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Алиев сдал тест на коронавирус

09:20 5 Читати українською
Алиев сдал тест на коронавирус
Александр Алиев / Фото ФК Динамо

Экс-полузащитник Динамо Александр Алиев все же решился обратиться к врачу, а не уточнять диагноз через Instagram.

"Сегодня сходил и сдал тест. Сказали ждать результата. Мое самочувствие? Такое... Кашель. Днем температура 36,5, а вечером поднимается до 36,9.

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Мне кажется, мы все уже давно переболели этой болезнью", – цитирует Алиева sport.ua со ссылкой на Instagram Александра.

Напомним, ранее 35-летний экс-хавбек Динамо скептически оценивал угрозу коронавируса, называя пандемию "фейком".

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коронавирус Александр Алиев Александр Алиев
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