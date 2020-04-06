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Алиев страдает от кашля и высокой температуры – экс-хавбек Динамо называл коронавирус "фейком"

6 апреля 23:19 73 Читати українською
Алиев страдает от кашля и высокой температуры – экс-хавбек Динамо называл коронавирус "фейком"
Александр Алиев / Фото ФК Анжи

Одиозный экс-игрок сборной Украины Александр Алиев решил определить свой диагноз по советам подписчиков в Instagram.

"Скажите, пожалуйста, что делать? Температура 37,4-37,5. Уже мерил 4 раза. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете на это? Что это такое – я просто заболел, простудился или как? Пока самочувствие нормальное у меня.

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Почему интересуюсь – есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня", – сказал Алиев в видео в Instagram.

Напомним, ранее 35-летний экс-хавбек Динамо скептически оценивал угрозу коронавируса, называя пандемию "фейком".

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коронавирус Александр Алиев Александр Алиев Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости
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