Экс-полузащитник Динамо Александр Алиев признался, что уже в 23 года вынужден был серьезно задуматься над своим здоровьем.

"Я не скрываю, что был закодирован. Спасибо Игорю Михайловичу Суркису. Он мне поставил ультиматум, что либо Динамо, либо алкоголь.

"Месси, Роналду и другие игроки выпивают": Алиев назвал двух экс-звезд сборной Украины, которые не употребляют алкоголь

Я пошел и закодировался. Принес ему справку, он мне в очередной раз поверил. Я вообще не пил 4 года. Чувствовал себя лучше. После матчей мы, конечно, гуляли и веселились, но я, приходя в клуб, пил только колу. На следующий день чувствовал себя просто замечательно. В этот период была очень прекрасная карьера и в Динамо, и в Локомотиве.

После того как раскодировался, конечно, начал думать уже о другом. Алкоголь мешает. Сейчас нет какого-то желания повернуть все вспять. То что случилось – часть моей жизни. Я могу только посоветовать не повторять моих ошибок", – сказал Алиев в комментарии YouTube-каналу Sportarena.

Напомним, ранее Алиева часто обвиняли в нарушении дисциплины и злоупотреблении спиртными напитками.

"Маліновського зустрічали двічі": Аталанта запросила ще одного українця – він готовий забивати за нашу збірну