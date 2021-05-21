"Я не верю, что топ-футболисты Европы отказываются от алкоголя. Это бред. Точно знаю, что этого нет.

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Все мы выпиваем, единицы не пьют. Я могу прекрасно сказать и за Месси, и за Роналду, и за других футболистов – они выпивают.

Есть единицы, которые не пьют. Я их не знаю. Никогда не видел, чтобы пили Анатолий Тимощук и Дмитрий Чигринский. За них я могу сказать, с кем я играл. Все мы выпиваем. Есть понятие "выпивать", а есть – "пить". Это два разных понятия", – сказал Алиев в комментарии YouTube-каналу Sportarena.

Напомним, ранее Алиева часто обвиняли в нарушении дисциплины и злоупотреблении спиртными напитками.

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