Уже в конце мая из команды уйдут Юрий Панькив, Евгений Банада, Артем Гордиенко, Дмитрий Гречишкин, Валерий Лучкевич и Павел Пашаев, сообщает официальный сайт клуба. Руководство решило не подписывать с ними новые контракты.

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Кроме них, ряды "горожан" покинут арендованные игроки из Динамо и Шахтера – Роман Вантух и Валерий Бондаренко. В соответствии с соглашением, они должны вернуться в свои команды.

Напомним, Александрия заняла 9-е место в УПЛ. Тренером "желто-черных" накануне официально стал Юрий Гура.

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