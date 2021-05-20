"Очень много эмоций, несмотря на то, что я уже давно здесь работаю. Я всю жизнь ждал этого назначения.

Александрия удивила нетипичным контрактом нового тренера

Пятое место – это амбиции президента, но вы же понимаете, что мы строим новую команду. Будем стараться идти к этим целям. Нам нужно показывать красивый футбол. Пока хочется идти к тем целям, которые нам озвучили.

Мы пока работаем над усилением. Относительно тренерского штаба – мы еще не решили. Я думаю, в течение недели все прояснится. Будем искать перспективных футболистов, которые будут делать результат. У нас у многих игроков позаканчивались контракты. Футбольный клуб есть, а команды нет. Сейчас будем формировать новую команду", – сказал Гура в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, 44-летний коуч накануне официально возглавил Александрию. До этого специалист долгое время находился в структуре "желто-черных", в частности тренировал команду U-19.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21