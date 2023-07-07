Александрия близка к подписанию полузащитника Генчлерберлиги Александра Беляева, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, 23-летний хавбек ранее был в шорт-листе Патрика ван Леувена в Заре, но теперь, вероятнее всего, перейдет в команду Руслана Ротаня.

Напомним, Беляев – воспитанник Днепра, за который и дебютировал на профессиональном уровне. Выступал также за СК Днепр-1, кропивницкую Зирку, ВПК-Агро, грузинский Сабуртало и турецкий Генчлерберлиги. С 2022-го – полноценный игрок турецкого клуба. Последние полгода он провел в аренде во Львове (14 матчей, 1 гол и 2 ассиста).

Его контракт с Генчлерберлиги рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

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