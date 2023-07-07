Олександрія хоче повернути з чемпіонату Туреччини екс-хавбека СК Дніпро-1
"Містяни" продовжують комплектувати команду перед стартом нового сезону. Черговим новачком колективу Руслана Ротаня може стати Олександр Бєляєв.
Олександрія близька до підписання півзахисника Генчлерберлігі Олександра Бєляєва, повідомляє "ТаТоТаке".
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За інформацією джерела, 23-річний хавбек раніше був у шорт-листі Патріка ван Леувена в Зорі, але тепер, найімовірніше, перейде до команди Руслана Ротаня.
Нагадаємо, Бєляєв – вихованець Дніпра, за який і дебютував на професіональному рівні. Виступав також за СК Дніпро-1, кропивницьку Зірку, ВПК-Агро, грузинський Сабуртало та турецький Генчлерберлігі. З 2022-го – повноцінний гравець турецького клубу. Останні півроку він провів в оренді у Львові (14 матчів, 1 гол і 2 асисти).
Його контракт з Генчлерберлігі розрахований до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.
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