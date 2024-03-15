Александрия в рамках 21-го тура УПЛ 2023/24 принимает Ворскла в рамках 21-го тура УПЛ 2023/24. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Александрия выдала очень убедительный старт сезона. Сначала подопечные Руслана Ротаня расписали ничью с Шахтером, реально играя на равных (если не лучше). Затем случились 0:0 с Зарей, где команда выдала в 4 раза более высокий xG, а затем "аграрии" победили Полесье (2:1) – и тоже заслуженно. Если бы не техническое поражение, то отрыв от зоны вылета составлял бы уже 5 очков.

Такой прогресс не является случайным. В глаза бросаются тактические перестановки – на флангах обороны начали играть фулбеки, которые больше внимания уделяют обороне и выдают большой объем работы. В центре полузащиты Калитвинцеву тоже помогают опорники-трудяги. Футбол Александрии стал менее авантюрным и догматизированным, больше соответствуя возможностям состава и реалиям низов УПЛ.

Ворскла стартовала даже лучше, одержав две победы подряд. "Жертвами" подопечных Сергея Долганского стали Верес и Черноморец, а неудача постигла только в первом после возобновления туре – в матче против Зари. Впрочем, успехи полтавчан выглядят довольно случайно, хотя другие результаты выглядели бы так же. В футболе "зелено-белых" слишком много рандома.

Коллектив регулярно создает моменты, но не в большом количестве и с невысокой остротой. У ворот Исенко ситуация похожая – соперники что-то создавали, но в целом матчи были равными. Наиболее характерной особенностью следует назвать умение пользоваться ошибками соперника (как в поединке в Одессе), а в индивидуальном плане выделяется Мякушко (Сергей сделал 2+1 в первых трех турах).

Кадровая ситуация

Травмированы: Скляр (под вопросом), Чеснаков (оба – Ворскла)

Дисквалифицированные: Калюжный (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Ворскла

Александрия: Шевченко – Копина, Кампос, Логинов, Мартынюк – Михайленко – Калитвинцев, Беляев, Ковалец, Шулянский – Кулаков

Ворскла: Исенко – Пердута, Хрипчук, Павлюк, Бацула – Челядин, Сиссоко – Кане, Фелипе, Мякушко – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – победа Александрии

Букмекеры считают Александрию фаворитом. С ними можно согласиться, ведь за успешными результатами "аграриев" стоят заметные изменения в модели игры, Результаты Ворсклы более рандомные. Несмотря на эти факты, на триумф подопечных Руслана Ротаня коэффициенты очень высокие (просто у полтавчан еще выше).

Поединок может завершиться с любым результатом, и даже количество голов спрогнозировать непросто. Тем не менее, мы рискнем поставить на победу Александрии.

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