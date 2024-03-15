Олександрія видала дуже переконливий старт сезону. Спочатку підопічні Руслана Ротаня розписали нічию з Шахтарем, реально граючи на рівних (якщо не краще). Потім сталися 0:0 із Зорею, де команда видала в 4 рази вищий xG, а потім "аграрії" перемогли Полісся (2:1) – і теж заслужено. Якби не технічна поразка, то відрив від зони вильоту становив би вже 5 очок.

Такий прогрес не є випадковим. В очі впадають тактичні перестановки – на флангах оборони почали грати фулбеки, які більше уваги приділяють обороні й видають великий об'єм роботи. В центрі півзахисту Калітвінцеву теж допомогають опорники-трудяги. Футбол Олександрії став менш авантюрним та догматизованим, більше відповідаючи можливостям складу та реаліям низів УПЛ.

Ворскла стартувала навіть краще, здобувши дві перемоги поспіль. "Жертвами" підопічних Сергія Долганського стали Верес і Чорноморець, а невдача спіткала тільки у першому після відновлення турі – у матчі проти Зорі. Втім, успіхи полтавців виглядають доволі випадково, хоча інші результати виглядали б так само. У футболі "зелено-білих" занадто багато рандому.

Колектив регулярно створює моменти, але не у великій кількості і з невисокою гостротою. Біля воріт Ісенка ситуація схожа – суперники щось створювали, але в цілому матчі були рівними. Найбільш характерною особливістю слід назвати вміння користуватись помилками суперника (як у поєдинку в Одесі), а в індивідуальному плані виділяється Мякушко (Сергій зробив 2+1 у перших трьох турах).

Кадрова ситуація

Травмовані: Скляр (під питанням), Чеснаков (обидва – Ворскла)

Дискваліфіковані: Калюжний (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Ворскла

Олександрія: Шевченко – Копина, Кампос, Логінов, Мартинюк – Михайленко– Калітвінцев, Бєляєв, Ковалець, Шулянський – Кулаков

Ворскла: Ісенко – Пердута, Хрипчук, Павлюк, Бацула – Челядін, Сіссоко – Кане, Феліпе, Мякушко – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – перемога Олександрії

Букмекери вважають Олександрію фаворитом. З ними можна погодитись, адже за успішними результатами "аграріїв" стоять помітні зміни в моделі гри, Результати Ворскли більш рандомні. Попри ці факти, на тріумф підопічних Руслана Ротаня коефіцієнти дуже високі (просто у полтавців ще вищі).

Поєдинок може завершитись з будь-яким результатом, і навіть кількість голів спрогнозувати непросто. Тим не менш, ми ризикнемо поставити на перемогу Олександрії.

Полісся стало заручником своїх перемог, або Чому відставка Калітвінцева не підлягає логіці