Бывший игрок Манчестер Юнайтед назвал причины провала Фреда в первый сезон в Англии

Экс-хавбек манкунианцев Клеберсон рассказал о проблемах адаптации бразильца в команде.

"В Манчестер Юнайтед собраны игроки из разных культур, а бразильцы играют в более техничный футбол, любят играть с мячом в активном бразильском стиле. Если команда при этом выступает не очень хорошо, для них это трудно, потому что они не вписываются в игровой стиль. Когда Юнайтед играет с двумя игроками в центре, бразильцам может быть сложно, потому что они мало владеют мячом, и в такой игре у этого бразильского стиля, у этих игроков возникают проблемы. Если команда играет хорошо, эти игроки тоже начинают играть лучше.

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Когда Фред и Перейра почувствуют, что могут получать больше игровой практики, тогда мы увидим их прогресс в Англии. Им нужно стать более атлетическими и агрессивными, показывать больше желания бороться за мяч. Такие проблемы у бразильцев возникают из-за того, что игроки и болельщики из Южной Америки больше ценят технический и атакующий аспект игры", – Manchester Evening News цитирует Клеберсона, который играл за "красных дьяволов" в 2003-2005 годах.

Фред не смог стать важным игроком МЮ в свой первый сезон после перехода из Шахтера летом 2018 года. Бразилец сыграл всего 17 матчей в АПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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