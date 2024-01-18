Стивен Джеррард официально продлил контракт с Аль-Иттифаком до 2027 года.

В четверг, 18 января, главный тренер Аль-Иттифака Стивен Джеррард поставил новую подпись под контрактом с "Рыцарями Дехны". Как информирует официальный сайт саудовского клуба, легенда Ливерпуля согласился тренировать команду до 2027 года.

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Руководителей Аль-Иттифака не смутили последние результаты команды в чемпионате Саудовской Аравии – подопечные Джеррарда не знают вкуса побед уже 8 матчей подряд. Напротив, боссы клуба заверили Стивена в том, что усилят состав команды, который уже потерял Джордана Хендерсона.

После 19 сыгранных матчей "Рыцари Дехны" занимают 8 место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.