Стівен Джеррард офіційно продовжив контракт з Аль-Іттіфаком до 2027 року.

У четвер, 18 січня, головний тренер Аль-Іттіфака Стівен Джеррард поставив новий підпис під контрактом із "Лицарями Дехни". Як інформує офіційний сайт саудівського клубу, легенда Ліверпуля погодився тренувати команду до 2027 року.

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Керівників Аль-Іттіфака не збентежили останні результати команди в чемпіонаті Саудівської Аравії – підопічні Джеррарда не знають смаку перемог уже 8 матчів поспіль. Навпаки, боси клубу запевнили Стівена в тому, що посилять склад команди, який уже втратив Джордана Хендерсона.

Після 19 зіграних матчів "Лицарі Дехни" посідають 8 місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.