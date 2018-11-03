Айнтрахт в гостях разгромил Штутгарт

В матче 10 тура Айнтрахт на выезде переиграл Штутгарт. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Айнтрахт мог выйти вперед в счете уже на 4 минут, однако гол Ребича отменили из-за офсайда. А вот на 11 минуте Халлер таки вывел гостей вперед. Чуть позже Ребич таки забил по правилам, а установил окончательный счет Мюллер.



Эта победа подняла Айнтрахт на 3 место с 17 очками, Штутгарт с 5 пунктами замыкает турнирную таблицу.

Чемпионат Германии 2018/19, 10 тур

Штутгарт – Айнтрахт – 0:3

Голы: Халлер, 11, Ребич, 32, Мюллер, 89