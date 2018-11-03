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Айнтрахт в гостях разгромил Штутгарт

2 ноября 23:39 8 Читати українською
Айнтрахт в гостях разгромил Штутгарт
Халлер открыл счет в матче / Соцсети

В матче 10 тура Айнтрахт на выезде переиграл Штутгарт. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Айнтрахт мог выйти вперед в счете уже на 4 минут, однако гол Ребича отменили из-за офсайда. А вот на 11 минуте Халлер таки вывел гостей вперед. Чуть позже Ребич таки забил по правилам, а установил окончательный счет Мюллер.

Эта победа подняла Айнтрахт на 3 место с 17 очками, Штутгарт с 5 пунктами замыкает турнирную таблицу.

Чемпионат Германии 2018/19, 10 тур

Штутгарт – Айнтрахт – 0:3

Голы: Халлер, 11, Ребич, 32, Мюллер, 89

Германия10 турМерседес-Бенц-Арена (Штутгарт)

Штутгарт - Айнтрахт Франкфурт: Пятница 02 ноября 2018

Штутгарт
Матч окончен
0 : 3
Айнтрахт Франкфурт
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