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Айнтрахт в гостях розгромив Штутгарт

2 листопада 23:28 22 Читать на русском
Айнтрахт в гостях розгромив Штутгарт
Халлер відкрив рахунок в матчі / Соцмережі

В матчі 10 туру Айнтрахт на виїзді переграв Штутгарт. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Айнтрахт міг вийти вперед в рахунку вже на 4 хвилин, проте гол Ребіча скасували через офсайд. А от на 11 хвилині Халлер таки вивів гостей вперед. Трохи пізніше Ребіч таки забив за правилами, а встановив остаточний рахунок Мюллєр.

Ця перемога підняла Айнтрахт на 3 місце з 17 очками, Штутгарт з 5 пунктами замикає турнірну таблицю.

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 10 тур

Штутгарт – Айнтрахт – 0:3

Голи: Халлер, 11, Ребіч, 32, Мюллєр, 89

Німеччина10 турМерседес-Бенц-Арена (Штутґарт)

Штутгарт - Айнтрахт Франкфурт: П'ятниця 02 листопада 2018

Штутгарт
Матч завершено
0 : 3
Айнтрахт Франкфурт
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Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Штутгарт Німеччина Штутгарт - Айнтрахт Франкфурт
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