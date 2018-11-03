Айнтрахт в гостях розгромив Штутгарт

В матчі 10 туру Айнтрахт на виїзді переграв Штутгарт. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Айнтрахт міг вийти вперед в рахунку вже на 4 хвилин, проте гол Ребіча скасували через офсайд. А от на 11 хвилині Халлер таки вивів гостей вперед. Трохи пізніше Ребіч таки забив за правилами, а встановив остаточний рахунок Мюллєр.

Ця перемога підняла Айнтрахт на 3 місце з 17 очками, Штутгарт з 5 пунктами замикає турнірну таблицю.

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 10 тур

Штутгарт – Айнтрахт – 0:3

Голи: Халлер, 11, Ребіч, 32, Мюллєр, 89