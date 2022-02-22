Недавно сообщалось, что семья требовала у Аякса 15 млн евро компенсации. Клуб признал, что футболист не получил должной медицинской помощи немедленно, что стало одной из причин дальнейших проблем со здоровьем.

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Клуб не хотел платить столь крупную сумму и достиг своего. Семья Абдельхака Нури получит 7,85 млн евро компенсации, сообщает Sporza. Также Аякс будет покрывать все расходы по уходу за бывшим футболистом.

Напомним, Абдельхак Нури впал в кому после перенесения остановки сердца во время предсезонного матча. Воспитанник Аякса балансировал на грани жизни и смерти 2 года 8 месяцев и 19 дней, пока не очнулся в марте 2020-го.

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