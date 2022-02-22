Нещодавно повідомлялося, що сім'я вимагала у Аякса 15 млн євро компенсації. Клуб визнав, що футболіст не отримав належну медичну допомогу негайно, що стало однією з причин подальших проблем зі здоров'ям.

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Клуб не хотів платити настільки велику суму і таки досяг свого. Сім'я Абдельхака Нурі отримає 7,85 млн євро компенсації, повідомляє Sporza. Також Аякс покриватиме всі витрати на догляд за колишнім футболістом.

Нагадаємо, Абдельхак Нурі впав у кому після того, як переніс зупинку серця під час передсезонного матчу. Вихованець Аякса балансував на межі життя і смерті 2 роки 8 місяців і 19 днів, допоки не прийшов до тями у березні 2020-го.

"Залишайся сильним, Аппі". Абдельхак Нурі: трагедія футболіста, який втратив усе – і навіть себе