Экс-игрок Милана, Интера, Реала и ряда других клубов Кларенс Зеедорф стал претендентом на должность спортивного директора Аякса.

Аякс после ухода Марка Овермарса с должности спортивного директора рассматривает возможность приглашения Кларенса Зеедорфа, сообщает Ajax Fanatics со ссылкой на De Telegraaf.

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Этому может помочь дружба с генеральным директором амстердамцев Эдвином ван дер Саром, а еще одним аргументом в пользу Зеедорфа является немалое количество контактов Кларенса в футбольном мире.

Напомним, Овермарса назначили на должность спортивного директора "Божьих сыновей" еще летом 2012-го, до этого он играл за Аякс, Барселону, Арсенал и другие клубы. Председатель наблюдательного совета Линн Мейджаард на прощание назвал Марка лучшим спортдиром за все время существования клуба. Он был уволен из-за домагательств к сотрудницам клуба.

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