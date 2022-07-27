АИК в рамках ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций принимает Ворсклу. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА между АИКом и Ворсклой пройдет в Нючепинге и начнется в 20:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна в этой новости, а также на YouTube-канале Espreso TV. Первая встреча завершилась победой полтавчан со счетом 3:2.

АИК – Ворскла: анонс ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций

Стартовые составы

АИК: Нордфельдт – Мендес, Сичендже, Папаяннопулос, Отьено – Аяри, Хуссейн, Ларссон, Бьорнстрем – Гвидетти, Стефанелли

Запасные: Яношевич, Хенарех, Бауи, Ахмед, Эльбузеди, Мбунга-Кимпиока, Сиссей, Атолла, Лустиг, Ринг

Ворскла: Ризнык – Пердута, Яворский, Зайков, Бацула – Пуцлин – В.Тилль, Олейник, Козыренко – Степанюк, Марлисон

Запасные: Ткаченко, Исенко, Якубу, Кравчук, Кулаковский, Крупский, Изотов, Челядин, Черныш, Хрипчук, Мельничук, Фелипе