Ворскла неплохо подготовилась к сезону. Полтавцам удалось сохранить большую часть лидеров (включая легинеров), пригласить нескольких новичков (не только украинцев) и назначить на должность главного тренера самого Виктора Скрипника. На сборах тоже все было интересно в футбольном плане, но украинские фаны все равно не верили "зелено-белым". На фоне войны развилось мнение, что нашим клубам сейчас не по силам соперничать даже с командами уровня АИКа – тем более, что в том АИКе играют Лустиг, Гвидетти и Ларссон.

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Реальность приятно поразила отечественное футбольное сообщество, а шведские игроки вообще были в шоке. Ворскла одержала победу в битве с пятью голами, выглядела значительно лучше в течение первого тайма и почти ничего не позволила сопернику во втором, а Челядин еще и гол-шедевр с 30-ти метров положил. И все это случилось в Стокгольме на искусственном газоне!

Секретом успеха стала система Виктора Скрипника. Полтавчане под его руководством свели к минимуму количество длинных передач, работая в короткий и средний пас в среднем темпе. В центре поля ворскляне сформировали ромб, а фулбеки начали действовать очень агрессивно – теперь они дают ширину в атаке и работают с высоких позиций, позволяя вингерам заходить в центр. Кроме того, "зелено-белые" стали эффективнее насыщать зоны завершения в штрафной и поддерживать второй темп, а при потере мяча команда сразу вступает в контрпрессинг на чужой половине поля.

В игре полтавчан хватало минусов (особенно в обороне), но направление мыслей "зелено-белых" было очень перспективным. Команда понимала, куда бежать, зачем и что делать. Все голы в ворота АИКа прилетели не случайно – в первом стоит отметить высокую позицию левого фулбека Бацулы, во втором сработало своевременное включение Пердуты и смещение вингера Козыренко в центр, а третий начался с отбора Яворского на чужой половине поля. У ворсклян сработало все то, что наигрывали на сборах.

АИК совсем не понравился. Даже букмекеры были уверены, что шведский вице-чемпион переедет нашу команду, однако ничего подобного не произошло. Подопечные Бартоша Гжелака демонстрировали банальные идеи при игре на чужой трети поля. Все, что они имели – это рывки вингеров по флангу со смещением в центр (бесперспективные), заброс Ларссона и плавающую позицию Стефанелли (это принесло успех), однако здесь стоит поблагодарить и оборону Ворсклы. У полтавчан нет структуры в этом аспекте игры, поэтому любая закидушка потенциально роковая.

АИК даже не смог реализовать свои главные козыри. Стандарты и вброс из аутов в штрафную ничего не принесли шведам (их вообще было мало), Гвидетти и Лустиг растворились, а доминирование в последние 30 минут на фоне уставших украинцев вылилось всего в один момент. И это при том, что команда играла в родных стенах и находилась на пике формы – сейчас в чемпионате Швеции прошел только 16 тур.

Честно говоря, такого соперника нынешняя Ворскла должна проходить. Подтверждением этому является и последний поединок в чемпионате – подопечные Бартоша Гжелака с огромным трудом переиграли Вернаму. Счет 3:2 во встрече с 13-й командой первенства является показательным. Можно было бы оправдать АИК небольшой ротацией в этой игре, однако подобных трудных дней у этого коллектива в текущем сезоне много.

Впрочем, закидывать шапками шведов тоже не следует. Во-первых, они неожиданно раззабивались – пять голов за два матча. И это при том, что за 16 туров в чемпионате у АИКа всего 24 гола. Во-вторых, игра снова пройдет в Нючепинге на обычной траве – не факт, что на ней полтавчанам будет проще, чем на "одеяле". В-третьих, АИК очень мотивирован, а игровой тонус и более широкая скамейка запасных все равно остаются при них.

Кадровая ситуация

АИК подходит к ответному матчу против Ворсклы без кадровых потерь. Возможно, Бартош Гжелак даже не будет менять состав, учитывая не очень удачный выход футболистов со скамейки запасных в первой встрече. Схема также останется неизменной – шведы будут играть в обычные 4-4-2 с ситуативными перестройками на 4-3-3.

Ворскла на днях распрощалась с Оливье Тиллем, однако он все равно не сыграл бы из-за тяжелой травмы колена. Кроме того, не сыграют Чеснаков и Скляр – оба остались в Украине, залечивая повреждения. Других потерь у полтавчан нет.

Ориентировочные составы на матч АИК – Ворскла

АИК: Нордфельдт – Мендес, Папаяниопулос, Милошевич, Отьено – Эльбузеди, Ларссон, Хуссейн, Бьорнстрем – Мбунга-Кимпиока, Стефанелли

Ворскла: Ризнык – Пердута, Яворский, Зайков, Бацула – Пуцлин – В.Тилль, Олейник, Козыренко – Степанюк, Марлисон

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Можно ожидать такого же развеселого матча, как и в Стокгольме. У обеих команд довольно уязвимая оборона – полтавчане не отрабатывали ее структурно, а у шведов просто слабенькие центральные защитники. Ворскляне, вероятно, будут снова выглядеть активнее в первые 45-60 минут, ведь им необходимо реализовать свои тактические козыри до того, как силы покинут команду. АИК снова будет пытаться расшатать соперника через фланговые рывки и включение Стефанелли из глубины.

В этом сценарии очень много рисков, однако именно на него тренерский штаб ворсклян и ориентируется. Ворскла пытается провоцировать хаос, вступая в агрессивный контрпрессинг, выигрывая подбор на чужой половине и быстро разыгрывая фланговые комбинации. В данных условиях полтавчане ставят именно на такой футбол.

Да, в таком режиме очень легко потерять свое преимущество и вылететь из турнира, однако у подопечных Виктора Скрипника есть четкая и отработанная идея игры. У АИКа она тоже есть – но идея банальна, а исполнение не очень эффективно. Именно поэтому мы рискнем поставить на проход зелено-белых в следующий раунд.

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