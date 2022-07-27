АІК в рамках матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій приймає Ворсклу. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА між АІКом і Ворсклою пройде в Нючепінгу й розпочнеться о 20:00 за київським часом. Відеотрансляція доступна у цій новині, а також на YouTube-каналі Espreso TV. Перша зустріч завершилась перемогою полтавців з рахунком 3:2.

АІК – Ворскла: анонс матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій

Стартові склади

АІК: Нордфельдт – Мендес, Січендже, Папаяннопулос, Отьєно – Аярі, Хуссейн, Ларссон, Бйорнстрьом – Гвідетті, Стефанеллі

Запасні: Яношевіч, Хенарех, Бауі, Ахмед, Ельбузеді, Мбунга-Кімпіока, Сіссей, Атола, Лустіг, Рінг

Ворскла: Різник – Пердута, Яворський, Зайков, Бацула – Пуцлін – В.Тілль, Олійник, Козиренко – Степанюк, Марлісон

Запасні: Ткаченко, Ісенко, Якубу, Кравчук, Кулаковський, Крупський, Ізотов, Челядін, Черниш, Хрипчук, Мельничук, Феліпе