Ахметов: УПЛ получит новую интригу, если Коломойский займется футболом

Президент Шахтера Ринат Ахметов поделился мнением о возвращении Игоря Коломойского в Украине.

"Игорь Коломойский очень много сделал для украинского футбола, он все-таки инвестировал в Днепр долгие годы – 15-20 лет. Днепр дошел до финала Лиги Европы.

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Это всегда была очень сильная команда, с ними всегда было тяжело играть. Они всегда были на нас хорошо настроены. Это были захватывающие матчи.

Если Игорь Валерьевич займется футболом, украинский чемпионат получит новую интригу. О футболе мы с ним уже давно не говорили", – поделился Ахметов в эфире программы Великий Футбол.

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