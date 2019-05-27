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Ахметов: УПЛ отримає нову інтригу, якщо Коломойський займеться футболом

14:30 1044 Читать на русском
Ахметов: УПЛ отримає нову інтригу, якщо Коломойський займеться футболом
Ігор Коломойський / InfoFakt

Президент Шахтаря Рінат Ахметов поділився думкою про повернення Ігоря Коломойського в Україні.

"Ігор Коломойський дуже багато зробив для українського футболу, він все-таки інвестував у Дніпро довгі роки – 15-20 років. Дніпро дійшов до фіналу Ліги Європи.

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Це завжди була дуже сильна команда, з ними завжди було важко грати. А вони завжди були на нас добре налаштовані. Це були захоплюючі матчі.

Якщо Ігор Валерійович займеться футболом, український чемпіонат отримає нову інтригу. Про футбол ми з ним вже давно не говорили", – поділився Ахметов в ефірі програми Великий Футбол.

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Теги
Рінат Ахметов Дніпро Дніпро Ігор Коломойський
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