Ахметов: Не думал о строительстве нового стадиона, у Шахтера есть Донбасс Арена

Президент Шахтера Ринат Ахметов рассказал, есть ли у него в планах построить новый стадион.

"Задумывался ли о строительстве нового стадиона? Нет, ни в коем случае. У нас есть стадион Донбасс Арена, и все живем мечтой, что Шахтер вернется на Донбасс Арену и будет проводить там свои самые яркие матчи.

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Я очень сильно соскучился по футболу. Начались все трагические события, и я в Донецк не могу вернуться уже шестой год. Пять лет я не был на стадионе.

Я бы хотел, чтобы мы на стадионе оказались с нашими болельщиками. Чтобы мы вместе смотрели, гордились, радовались, плакали от игры нашей команды", – поделился Ахметов в эфире программы Великий футбол.

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