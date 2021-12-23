На родине Серхио не остались в стороне от преждевременного завершения карьеры одним из лучших местных футболистов.

Начиная со следующего розыгрыша Кубка Аргентины, лучший бомбардир турнира получит специальный трофей. Награда будет носить имя Серхио Куна Агуэро, дебютировавшего в профессиональном футболе Аргентины в возрасте 15 лет и 35 дней. Это произошло в 2003 году.

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Об этом во время жеребьевки Кубка заявил Клаудио Тапия – президент Ассоциации футбола Аргентины. Решение вызвало шквал аплодисментов в зале, сообщает El Comercio.

Напомним, форварду стало плохо 30 октября во время матча 12-го тура Ла Лиги против Алавеса. Серхио был заменен и с тех пор не выходил на поле. В течение карьеры 33-летний Агуэро выступал за Индепендьенте, Атлетико Мадрид и Манчестер Сити. За Барселону провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

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