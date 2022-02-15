"Зараз, коли намагаюся грати у футбол, я задихаюся. Іноді я думаю над тим, чи зможу коли-небудь знову бігати на повну силу. Я просто відчуваю, що моє серце не працює належним чином

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Перші 15 днів були жахливими. Коли це сталося, я думав, що нічого страшного і що зі мною все буде гаразд, але коли я приїхав до лікарні, мене залишили в маленькій палаті віч-на-віч із безліччю моніторів навколо мене. Я зрозумів, що щось негаразд. І після двох днів госпіталізації я почав нервуватись", – цитує Агуеро MailSport з посиланням на Twitch.

Нагадаємо, у нападника трапився приступ тахікардії в першому таймі матчу 12-го туру Ла Ліги з Алавесом (1:1). Агуеро відразу ж госпіталізували. Очікувалося, що через проблеми із серцем Серхіо пропустить мінімум три місяці, але 15 грудня аргентинець оголосив про завершення кар'єри.

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